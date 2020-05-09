Kuzey Makedonya'da "Gençliğin Dünyası, İslam ve Ramazan" konferansı
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Kuzey Makedonya'da "Gençliğin Dünyası, İslam ve Ramazan" konferansı

Kuzey Makedonya'da 'Gençliğin Dünyası, İslam ve Ramazan' konferansı
09.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:40

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam ve dinle ilgili gençler arasında yeni sorgulamalar olduğunu belirterek bunları doğru anlayıp cevap vermek gerektiğini söyledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam ve dinle ilgili gençler arasında yeni sorgulamalar olduğunu belirterek bunları doğru anlayıp cevap vermek gerektiğini söyledi.

Görmez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "Köprü Gençlik Okulu 2020" (KGO) projesi kapsamında Kuzey Makedonyalı lise ve üniversite öğrencilerine "Gençliğin Dünyası, İslam ve Ramazan" konulu online konferans verdi.

YTB destekleriyle Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen "Balkan Gençlik Okulu" projesi çerçevesinde Üsküp merkezli Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen KGO projesi kapsamında düzenlenen konferansa Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, YTB Kuzey Makedonya sorumlusu Musa Akdeniz, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, Üsküplü ses sanatçısı Burhan Şaban, Köprü Derneği Başkanvekili ve KGO Proje Koordinatörü Mehmed Arif'in yanı sıra lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

İDE Başkanı Görmez, katılımcıların ramazanını tebrik ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanlığın hem maddi hem de manevi "vebalardan" kurtulmuş olarak yeni bir dünyaya kavuşması temennisinde bulundu.

Gençliğin İslam ve dinle ilgili yeni sorgulamaları olduğunu kaydeden Görmez, "Bence bugünkü gençlik de 'İnanıyorum ama aklım mutmain olsun, kalbim de mutmain olsun' diyor. Dolayısıyla gençlerin dünyası bizim dünyamızdan farklı olabilir ancak bu farklılığı biz büyükler doğru anlamalıyız ve sizin sorularına ve sorgulamalarınıza doğru cevap vermeliyiz." diye konuştu.

Görmez, "hayat" ve "ömür" kavramları üzerine de "Yeryüzünü imar etmeyen ömür yaşamış olmaz fakat kalbini imar edemeyen yeryüzünü imar edemez. Hayatı boş geçen insan ömür yaşamış olmaz, zaman tüketmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, gencin hayatında vakit, zihin ve kalp boşluğuna yer olmadığının altını çizerek bütün peygamberlerin gençlerden ve peygamberlerin de ashabını gençlerden seçtiğini anımsattı.

Kadim zamanlarda gençlerin aile, cami ve mektep olmak üzere 3 okulunun olduğuna dikkati çeken Görmez, "Dördüncü bir okul, diğer okulların önüne geçti, telefon. Bu alet 3 okulun önüne geçti. Dolayısıyla bu dijitalleşme dünyasında sanal bir dünya kuruldu. Biz de şimdi o sanal dünya içinden konuşuyoruz. Elbette bu sanal dünyaya, bu dijital dünyaya hayır diyecek halimiz yok. Bunu en güzel kullanacağız sevgili gençler. En iyi biz kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Köprü Derneği Başkanı Emin de yoğun programlarına rağmen daveti kabul edip Kuzey Makedonyalı gençlerle bir araya gelen Mehmet Görmez'e teşekkür etti.

Konferansın sonunda Görmez katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kuzey Makedonya'da 'Gençliğin Dünyası, İslam ve Ramazan' konferansı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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