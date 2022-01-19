Kilisede düzenlenen ayin Nehirden haç çıkarma Törene katılan vatandaşlardan İgor Yakimovski'nin açıklaması Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı kutlandı ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar...

Kilisede düzenlenen ayin

Nehirden haç çıkarma

Törene katılan vatandaşlardan İgor Yakimovski'nin açıklaması Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı kutlandı

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Üsküp'te düzenlenen töreni, Vardar Nehri etrafında toplanan yüzlerce kişi takip etti. Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın, şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için yaklaşık 30 katılımcı yarıştı.

Kutlamalara, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska da katıldı.

Epifani Bayramı, İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor. Katolik ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken, Ortodokslar, Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.