Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
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Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi

Günlerdir sel baskınlarıyla boğuşan Kuzey Kore'de Kim Jong-un arazi aracının direksiyonuna geçerek bir köye yaptığı ziyaret büyük yankı uyandırdı. Liderlerini çamura bulanmış araçtan inerken gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
10.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:26

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir arazi aracının direksiyonunda köye gitmesi, dünya basınında geniş yankı yankı buldu. En son beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim'i karşısında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi.

ÜLKE SEL SEL FELAKETİYLE BOĞUŞUYOR

Kuzey Kore ve düşman kardeşi Güney Kore, günlerdir yoğun yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. İki ülkede de birçok şehir su altında. Güney'deki felakette onlarca insan yaşamını yitirdi. Gurye kentinde sel baskınının ardından birçok sığırın bir evin çatısına çıktığı görüldü. Kuzeyde ise Kim Jong-un selden büyük zarar gören bir köye ziyarette bulundu. Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir köye gittiğini bildirdi.

KÖYLÜLER ŞAŞIP KALDI

Son olarak beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim'i karşılarında gören köylüler ise ne yapacağını bilemedi. Dahası, Kim lüks bir SUV'un direksiyonundaydı. Lexus LX 570 olduğu sanılan aracın tekerleri, kapısı ve tamponu çamura batmıştı.

YETKİLİLERE TALİMAT VERDİ

Kim, ziyarette sel kurbanlarına acil şekilde uyku malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, ilaç ve çimento gönderilmesini emretti.

İşte Kim Jong-un ziyaretinden kareler;

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracından inerken gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracından inerken gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracından inerken gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Haber Yorumları (3)
KRAL: görmek istediğimiz hareketler kraldan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
LİDERİM: Ah be kim gel bzm liderimiz ol.kurtar bizi
Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
BABUSHKA: -Kim lan bu?! diye haykırdı köylüler.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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