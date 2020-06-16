- Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu - Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu.

- Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

SEUL - Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu.

Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgeye asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından tehlikeli bir adım geldi. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki Kore ülkesinin iletişimi için 2018 yılında açılan ve Ocak ayında koroma virüs salgını kapsamında boş alanın yerel saatle 14.49'da havaya uçurulduğunu ifade etti.

2018 yılının Nisan ayında Kore Yarımadası tarihindeki en önemli günlerden biri yaşanmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile sınır hattında el ele poz verirken, bu kez sınır hattına tansiyon yükseliyor. Güney Kore tarafından, Kuzey Kore yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasında yeniden gerilimin yaşanmasına neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un tehditkar açıklamalarının ardından Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklaması tansiyonu arttırmıştı.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Ordumuz, Kuzey-Güney ilişkilerinin gittikçe kötüleştiği mevcut durumu yakından takip ediyor. Parti ve hükümet tarafından alınacak herhangi bir dış önlem için kesin bir askeri garanti sağlamaya hazırlanıyor" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: İHA