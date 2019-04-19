Kuzey İrlanda, Kanlı Cuma'yı Hatırladı: Şiddet Olaylarında Genç Gazeteci Yaşamını Yitirdi
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde perşembe gecesi çıkan olaylar sırasında 29 yaşındaki gazeteci Lyria McKee yaşamını yitirdi. Polis olayın arkasında Yeni IRA adlı grubunun olduğundan şüpheleniyor.
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde perşembe gecesi çıkan olaylar sırasında 29 yaşındaki bir gazeteci yaşamını yitirdi. Polis olayın arkasında Yeni IRA adlı grubunun olduğundan şüpheleniyor.
Kuzey İrlanda polisinin hafta sonu yapılması planlanan bir saldırıyı engelemek amacıyla Lononderry kentinde arama yapması üzerine İrlanda milliyetçilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Creggan bölgesinde ayaklanma başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com