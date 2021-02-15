Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiası

15.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:56
Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiası

Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet haklarının kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi.

Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, 'Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği' yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

EGM, İDDİALARI YALANLADI

İddiayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir. Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır. Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de emniyet teşkilatını derinden üzmektedir" denildi.

Doğruluk Kontrolü
Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği iddia edildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet haklarının kaçırıldığı günden bu yana devam ettiği belirtildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:03:04. #1.14#
title