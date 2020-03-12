Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi koronavirüs nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etti Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle bu ay sonunda yapılması planlanan Nevruz kutlamalarını iptal etti.

Bölgesel yönetim hükümetinden yapılan açıklamada bireysel ve iş amaçlı seyahatlerin de kısıtlanacağı vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com