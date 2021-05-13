KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
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KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu

Anadolu Ajansı / Peter Zay - Haberler | Güncel

Siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısının yaşandığı bildirildi.

Siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısının yaşandığı bildirildi. Ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunu etkilerken, Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki bazı istasyonlar işlemlerini durdurdu, bazılarında ise araç yoğunluğu yaşandı.

KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu
KUZEY CAROLINA - ABD'de kapatılan petrol boru hattı, güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay

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