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Menemen, Karataş, İzmir, Güncel

Kuzey bebeğe kuvözde alçı tedavisi

İZMİR'de ortalama her bin doğumda görülen 'Doğuştan çarpık ayak' hastalığı ile dünyaya gelen Kuzey bebek, solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı.

29.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 08:17
Kuzey bebeğe kuvözde alçı tedavisi

İZMİR'de ortalama her bin doğumda görülen 'Doğuştan çarpık ayak' hastalığı ile dünyaya gelen Kuzey bebek, solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, "Her iki dizi ve iki dirseği doğuştan çıkık olan bebeğimizi uzun bir tedavi süreci bekliyor. Düzeltme alçılarıyla tedavisini sürdürüyoruz" dedi.

Menemen ilçesinde yaşayan Sevda Karataş (35) ve kaynak ustası Tuncay Karataş (28), 1,5 yaşındaki kızları Asmin Duru'dan sonra 17 Ocak'ta oğulları Kuzey'in doğumuyla büyük sevinç yaşadı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. 'Doğuştan çarpık ayak' hastalığı ile 3 bin 220 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda dünyaya gelen Kuzey bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle kuvöze konulduğu Bozyaka'daki özel hastanede, 9 Şubat'ta yangın çıkması üzerine İzmir Kent Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı nedeniyle ağızdan beslenemeyen Kuzey bebeğin kuvözdeki tedavisini Yeni Doğan Uzmanı Dr. Cengiz Öztürk, ortopedik tedavisini ise Prof. Dr. İbrahim Akel ve Opr. Dr. Yasin Hakhverdiyev üstlendi. Solunum sıkıntısı düzelen, ancak biberon almadığı için damardan beslenmesine devam edilen Kuzey bebeğin ortopedik tedavisi de kuvöz içinde başlatıldı.

'KUZEY BEBEĞİ UZUN, ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİ BEKLİYOR'Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Akel, pediatrik ortopedi vakalarında doğumdan hemen sonra yapılan muayenenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Doğuştan çarpık ayak hastalığı ortalama her bin doğumda bir olarak görülmektedir. Daha çok kız çocuklarında görülmekle beraber hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Hastalığın tedavisine genelde doğumdan 1 hafta sonra başlanılmaktadır. Modern tedavi Ponseti yöntemi olarak da bilinen tekrarlayan düzeltme alçıları ile yapılmaktadır. Alçı tedavisini sonrası yapılan küçük bir tendon operasyonu (aşilotomi) da tedavinin bir parçasıdır. Hastalığın tekrarlanmaması için düzeltilmiş ayak özel ortez içine alınmakta ve 4 yaşına kadar uyku esnasında ortez kullanımı önerilmektedir. Genelde tek ayakta görülse de her iki ayakta da görülebilmektedir. Doğuştan çarpık ayak saptanan hastalarda diğer kas iskelet anomalileri açısından da dikkatli olunmalıdır. Sıklıkla atlandığı için bu hastalar doğuştan kalça çıkığı, boyun eğriliği, eklem sertlikleri, doğuştan eklem çıkıkları açısından da değerlendirilmeli, muayene ve uygun tetkikler yapılmalıdır. Bu hastamızda da doğuştan her iki ayakta çarpık ayak saptandı. Muayene ve röntgen teknikleri ile hastanın her iki dizinin ve iki dirseğinin de doğuştan çıkık olduğu belirlendi. Oldukça nadir görülen bir vaka. Yoğun bakımla eşzamanlı olarak alçı tedavisini sürdürüyoruz. Şu an için bacakları alçıya alındı. Alçı tedavisi başarılı bir şekilde devam ediyor. Kuzey bebeği uzun, zorlu bir tedavi süreci bekliyor." 

Oğlunu kucağına alamadan doktorlara teslim etmek zorunda kaldığını belirten anne Karataş ise, "Doğduğu gün bebeğimin her iki ayağında çarpıklık olduğu söylendi, alçıya alındı, ancak sorunları tek değilmiş. Sevincini yaşayamadık. Bebeğim şimdi emin ellerde. Tedavisi en iyi şekilde yapılıyor, gözüm arkada değil. Tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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