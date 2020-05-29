Kuzenler baraj göletinde boğuldu
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Kuzenler baraj göletinde boğuldu

Burdur Merkez Halıcılar köyünde yaşayan iki kuzen, yüzmek için girdikleri köy yakınındaki gölette boğularak hayatını kaybetti.

Kuzenler baraj göletinde boğuldu
29.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:53

Burdur Merkez Halıcılar köyünde yaşayan iki kuzen, yüzmek için girdikleri köy yakınındaki gölette boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Halıcılar köyünde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca (15) ve kuzeni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay'dan (17) haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında iki kuzenin elbiselerini gölet kenarında buldu. Uzman jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada göletten çıkartılan cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki kuzenin babaları ise hastane morgu önünde cenazelerin alınmasını bekliyor. İşlemlerin ardından iki gencin cenazesinin ailelerine teslim edileceği bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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