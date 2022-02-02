Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı, Abdulkadir Aydınışık - Güncel
 - Güncelleme:
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuzeni A.B. ile evde sahte içki yapıp, içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuzeni A.B. ile evde sahte içki yapıp, içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edremit'e bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Tuncay Bozkurt, dün akşam kuzeni A.B. ile evde sahte içki hazırladı. Kuzenler, sahte içkiyi içtikten bir süre sonra ayrıldı. Kardeşinin evine giden Bozkurt, burada aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. A.B. ise ifadesi için Edremit Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.


Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Edremit, Bozkurt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title