Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı

26.10.2020 07:12 | Son Güncelleme: 26.10.2020 07:18

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında tartışma geçen kuzenini önce bıçaklayıp ardından pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahsın rahat tavırları şaşırttı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında tartışma geçen kuzenini önce bıçaklayıp ardından pompalı tüfekle vurarak yaralayan şahsın rahat tavırları şaşırttı. Kuzenini yaralayan şahıs, iddiaya göre eve gidip duş aldı; ardından polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında tartışma yaşanan Muammer E. (45), kuzeni olan Mesut E. (26) ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E. kaçmaya çalıştığı esnada bu sefer Mesut E. pompalı tüfekle ateş etti ve kaçtı. Eline saçmalar isabet eden şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Muammer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından eve gidip duş aldı

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gören görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışma sonucu Muammer E.'yi bıçaklayarak ve pompalı tüfekle yaralayan şahsın, yaralı kişinin kuzeni Mesut E. olduğu öğrenildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, Mesut E.'yi evden çıkmaya çalıştığı esnada yakaladı. Mesut E.'nin yüzünde ve elinde kan lekeleri olduğu için evine gidip duşa aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sergilediği rahat tavırlarla dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada çalışma yaptı. - İZMİR

Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Yıldız Kenter Erkan Kolçak Köstendil
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Ankara Sakarya Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzenini tüfek ve bıçakla yaraladı; ardından duş aldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 07:18:10. #1.15#
title