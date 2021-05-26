Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2)
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Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2)

Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIZonguldak'ta, kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de yaralayan Ali Kılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de yaralayan Ali Kılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ali Kılıç, ifadesinin ardından 'kasten adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2) - Haberler
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