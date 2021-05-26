Kuzenini öldürüp, arkadaşını yaralamıştı; eşinin aldattığından şüphelenmiş (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ta, kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de yaralayan Ali Kılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de yaralayan Ali Kılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ali Kılıç, ifadesinin ardından 'kasten adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan