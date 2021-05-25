Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
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Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı

Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, otomobille seyir halinde olan Serdar Kılıç, kuzeni Ali K.'nın silahlı saldırısına uğradı.

ZONGULDAK'ta, otomobille seyir halinde olan Serdar Kılıç, kuzeni Ali K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Olayda Serdar Kılıç hayatını kaybederken, araçta bulunan Ferdi Gebedek ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan Ali K.'nın ise saldırıdan sonra kaçarken eşine de ateş ettiği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Serdar Kılıç ile Ferdi Gebedek (36) silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebedek ve Kılıç, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

SALDIRGANIN KUZENİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirenin ölen Serdar Kılıç'ın kuzeni Ali K. olduğu belirledi. Saldırıdan sonra kaçan Ali K., kent merkezinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nın saldırıdan sonra olay yerine 500 metre uzaklıktaki evine gittiği ve burada eşine de tabanca ile ateş açtığı ancak isabet ettiremediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı
Kuzeni öldürdü, arkadaşını yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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