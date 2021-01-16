Kuyuya düşen tilki kurtarıldı
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Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

16.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:32
Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortama bırakıldı.

Bodrum'a bağlı Yukarı Mazı Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda, tilki olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdiven ve özel aparat ile kuyuya inerek, tilkiyi kurtardı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal ortamına bırakıldı.


Kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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