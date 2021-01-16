Kuyuya düşen tilki kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortama bırakıldı.

Bodrum'a bağlı Yukarı Mazı Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda, tilki olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdiven ve özel aparat ile kuyuya inerek, tilkiyi kurtardı. Yapılan kontrolde sağlıklı olduğu belirlenen tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ