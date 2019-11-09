Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:48
Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

'ın ilçesinde kuyuya düşen oğlak Besni Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay Besni ilçesine bağlı Hasanlı (Hasemli) köyünde meydana geldi. 'ye ait oğlak, tarlada bulunan kuyuya düştü. Kendi imkanları ile oğlağı kurtaramayan Ziya İnce ve vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek halat ile kuyuya indi. Kuyudan çıkartılan oğlak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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