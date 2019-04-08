Kuyuya Düşen Kuzuyu İtfaiye Kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düştüğü su kuyusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde tren yolunun bulunduğu bölgede koyunlarını otlatan Yaşar Karabacak'a ait bir kuzu, kapağı açık bırakılan su kuyusuna düştü. Kuzuyu kendi çabaları ile kurtarmaya çalışan Yaşar Karabacak, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla kuzuyu mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kuzuyu sahibine teslim etti.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA