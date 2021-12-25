KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI KURTARDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen köpeği belediye çalışanları, iş makinesiyle kuyudan çıkardı.

Deniztepe mahallesinde asfalt çalışması yapan Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarındaki kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Kuyuya bakan belediye çalışanları 5 metre derinlikte su dolu kuyuda köpeği fark etti. Köpeğin suda çırpındığını gören belediye çalışanlarından iş makinesi operatörü İbrahim Kahya ve Ramazan Akıl, Şakir Sülek, Hüseyin Kara, Emin Kök, Ramazan Al köpeği kurtarmak için mücadele etti. Bir belediye çalışanı kepçe koluyla kuyuya indirildikten sonra kucağına aldığı köpeği kuyudan çıkardı. Serik Belediyesi çalışanlarının köpeği kurtarma çalışmasını o sırada ekipte bulunan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi.