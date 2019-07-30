ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kuyuya düşen eşek, iş makinesiyle kurtarıldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Serhat köyündeki dağlık alanda kuyuya düşen eşeği görenler, Muhtarı Ercan Özdemir'e bilgi verdi. Olay yerine gelen Muhtar Özdemir, eşeğin kuyudan çıkarılması için Bayramiç Belediyesi'nden iş makinesi talep etti. Gelen iş makinesindeki kurtarma halatına bağlanan eşek, uzun çabalar sonucunda düştüğü kuyudan çıkarıldı. Muhtar Özdemir, vücudunda hafif sıyrıklar bulunan eşeğin sahibini aradıklarını söyledi.



Kaynak: DHA