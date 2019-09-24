Kuyuya düşen boğayı, afad kurtardı

24.09.2019 12:59

AMASYA'da su kuyusuna düşen boğa, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezindeki Soğukpınar mevkisinde, su kuyusuna düşen boğayı fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen AFAD görevlileri, boğanın gövdesine halat bağladı. Ardından da boğa iş makinesiyle çekilerek, kuyudan çıkartıldı. Boğa, sahibi Murat Baykal'a teslim edildi. Baykal, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA