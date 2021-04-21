Kuyumcuyu dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı
Kartal'da bir kuyumcuyu hazırladığı sahte EFT belgesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartal'da bir kuyumcuyu hazırladığı sahte EFT belgesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen kişi, dükkan sahibine bilezik alacağını, ücretini banka hesabından EFT yapacağını söyledi.
Şüpheli, cep telefonundan önceden hazırladığı 9 bin 960 lira tutarındaki sahte EFT ödeme dekontunu gösterip bileziği alarak iş yerinden ayrıldı.
Hesabına para gelmeyen iş yeri sahibi bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.
Şikayet üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit edip yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde güveni kötüye kullanarak 57 bin 563 lira, dolandırıcılıktansa 20 gram bilezik elde ettiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış