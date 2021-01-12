Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler
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Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler

12.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:58
Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler

KÜÇÜKÇEKMECE'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi. Dükkanın içinde uzun süre gezen iki kişi içerden sadece iki bilezik ve hediye paketleri alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. İki kişi kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren kişilerden biri vücuduna sardığı çuvalı üzerinden çıkardı. İçerde bir süre dolanan ikili, sadece iki bilezik ve hediye paketlerini alarak kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin dükkana girdiği, birinin üzerinden çuval çıkarttığı ve hırsızlık yaptıktan sonra kapının camını kırarak uzaklaştığı görüldü.  


- İstanbul
Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler
Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler
Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler
Kuyumcuya çuvalla hırsızlığa geldiler iki bilezik alıp gittiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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