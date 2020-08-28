Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
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Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be

İstanbul'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kuyumcunun "Size dönecek ev lazım ise sine-i millet var. Sakın bir yere dönmeye falan çalışmayın" sözlerine "Ağlatacaksın beni be. Ben ihanet etmem. Allah beni sizlere karşı utandırmasın" ifadeleriyle karşılık verdi.

Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
28.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın dertlerini gündeme taşımak adına gerçekleştirdiği esnaf ziyaretini İstanbul'da sürdürdü. Üsküdar'da bir esnafla Akşener arasında yaşanan 'sine-i millet' diyaloğu dikkat çekti.

"BİZ SİZE SAHİP ÇIKANLARDANIZ"

Ziyaret sırasında bir esnaf Akşener'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını kast ederek "Size 'eve dön' dediler ya, bir esnafla konuşmanızda 'şu bacınıza bir sürü şeyler söylediler, sahip çıkmadınız' dediniz. Biz size sahip çıkanlardanız. Size dönecek ev lazımsa sine-i millet var. Sakın bir yere dönmeye falan çalışmayın. Bizim kapımız, sine-i millet sonuna kadar açık" dedi.

"AĞLATACAKSIN BENİ BE"

Akşener de kuyumcuya "Oğlum ağlatacaksın beni be" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben ihanet etmem. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Bu mücadele sizin için. Milletvekili değilim, ben hiçbir şey değilim. Öyle bir talebim de yok. Ben şimdi geldim ya buraya, bak başkaları da gelecek. Ben öyle bir rekabet oluşturmaya çalışıyorum. Sizin için müşteri velinimetse, seçmen de velinimet."

Manşet

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