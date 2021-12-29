Kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı - Haberler Magazin
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Kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı

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Show TV'de ekrana gelen 'Gelin Evi' programına yarışmacı olarak katılan Ahsen hanım, saray yavrusu gibi evi ve üzerinde taşıdığı altınlarıyla hem ekran başındakileri hem de diğer yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Show TV ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen 'Gelin Evi' programına Ahsen isimli yarışmacı hem altınları hem de gösterişli yaşantısıyla dikkat çekti.

Aslan Malatyalı olan ve Şanlıurfa'ya gelin giden Ahsen Hanım, mobilyasını da Mısır'dan getirtmiş ve fiyatı da tamı tamına 350 bin lira... Üzerinde yaklaşık 1 kilo altınla misafirlerini karşılayan Ahsen'in evini ve taktığı altınları gören diğer gelinler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ahsen hanımın cuma günü yapılacak büyük finalde kaç puan alacağı merak konusu oldu.

Kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı

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Yorumlar (2)
Emre Guler:paranın gücü Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
lavinia :hoş bir şey değil kusura bakmayın ama biraz görgüssüzlüğe kaçıyor Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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