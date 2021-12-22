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Kuyumcu soygunu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuyumcu soygunu kameradaMALATYA Malatya'da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

MALATYA (İHA) - Kuyumcu soygunu kamerada

MALATYA Malatya'da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Olay güvenlik kameralarına yandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 09.30 sularında kuyumcuya gelen bir kişi işletme sahibinden biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti. İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileri yakalanarak kuyumcuya getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada iki adet bilezik bulunurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu soygunu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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