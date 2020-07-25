Kuyumcu hırsızı kamerada... Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı
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Kuyumcu hırsızı kamerada... Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı

Kuyumcu hırsızı kamerada.

25.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:52

Kuyumcu hırsızı kamerada... Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı

Önce parasıyla 360 dolar aldı, sonra 50 bin doları çaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kuyumcuya giren bir kişi parasıyla 360 dolar aldıktan sonra, tezgahın üzerindeki 50 bin doları çaldı. Saniyeler içerisinde çaldığı dolarları kemerine sıkıştıran şahıs, iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Atatürk Caddesi Ulu Cami Karşısındaki Abuzer Karataş'a ait kuyumcuda meydana geldi. Sabah işyerini açıp ve altınları tezgaha yerleştirirken içeriye müşteri girdi. Şahıs dolar almak istediğini söyledi.

Kuyumcuya 2500 TL veren ve bu parayla 360 Dolar almak istediğini söyledi. Kuyumcu Türk Lirasını alıp kasadan Dolar vermek isterken, müşteri kılığındaki hırsız tezgahın üzerinde para sayma makinasının yanında bulunan bir deste doları gözüne kestirdi.

Uygun bir anı bekleyen şahıs saniyeler içerisinde tezgahın üzerindeki 50 bin Doları (Yaklaşık 350 bin TL) alarak t-şortunun altından kemerine sıkıştırdı. Çok kısa sürede gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahıs, satın aldığı 360 Doları alan şahıs işyerinden ayrıldı.

İşletme sahibi doların yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kuyumcu hırsızı kamerada... Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştırdı

Kaynak: İHA

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