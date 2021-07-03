Kuyu cinayetinde kan donduran detaylar! Elleriyle boğduğu iş arkadaşının cesedini, çekiciyle taşımış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyu cinayetinde kan donduran detaylar! Elleriyle boğduğu iş arkadaşının cesedini, çekiciyle taşımış

Kuyu cinayetinde kan donduran detaylar! Elleriyle boğduğu iş arkadaşının cesedini, çekiciyle taşımış
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde çalışan Hakan Çengel iki gün üst üste evine gitmeyince ailesi polise başvurdu. Çengel'in en son iş arkadaşı Hurşit B. ile görülmesi üzerine şahsın ifadesine başvuruldu. Hurşit B. Hakan Çengel'le alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, eliyle boğarak öldürdükten sonra forkliftle çekiciye yükleyip, Esenyurt'ta su kuyusuna attığını anlattı.

Esenyurt'ta bir iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in (35) iki gündür evine gitmediğini belirten ailesi durumu polise bildirdi. En son 28 Mayıs günü eve geldi diyen aile çocuklarının bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Çengel'in çalıştığı iş yerinin sahibinin ifadesine başvurdu. K.C. ifadesinde Hakan Çengel'i en son yan dükkanda çalışan Hurşit B. ile birlikte gördüğünü söyledi.

ELLERİYLE ARKADAŞINI BOĞDU

Polis Hurşit B'yi 7 Haziran'da gözaltına aldı. 61 yaşındaki Hurşit B. Çengel ile alkol aldıklarını daha sonra kendisine küfür ettiğini ve tartışmaya başladıklarını iddia ederek onu eliyle boğup öldürdüğünü itiraf etti.

ÇEKİCİYLE CESEDİ TAŞIDI

Sabah'ın haberine göre Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çekiciye yükleyip, Büyükçekmece ilçesi Karaağaç bölgesinde bulunan bir kuyuya atarak üstünü kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini ifade etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince gösterilen kuyuda yapılan çalışmada Hakan Çengel'in cesedine ulaşıldı. Hurşit B'nin cesedi çekiciyle tanıdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekicinin olay yerinden gece vakti geçtiği görülüyor.

TUTUKLANDI

Gözaltındaki Hurşit B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu Selin Şekerci
Spor Mesut Özil Diego Costa Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuyu cinayetinde kan donduran detaylar! Elleriyle boğduğu iş arkadaşının cesedini, çekiciyle taşımış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:03:02. #1.16#

title