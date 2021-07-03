Kuyu cinayetinde kan donduran detaylar! Elleriyle boğduğu iş arkadaşının cesedini, çekiciyle taşımış

İstanbul'un Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde çalışan Hakan Çengel iki gün üst üste evine gitmeyince ailesi polise başvurdu. Çengel'in en son iş arkadaşı Hurşit B. ile görülmesi üzerine şahsın ifadesine başvuruldu. Hurşit B. Hakan Çengel'le alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, eliyle boğarak öldürdükten sonra forkliftle çekiciye yükleyip, Esenyurt'ta su kuyusuna attığını anlattı.

Esenyurt'ta bir iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in (35) iki gündür evine gitmediğini belirten ailesi durumu polise bildirdi. En son 28 Mayıs günü eve geldi diyen aile çocuklarının bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Çengel'in çalıştığı iş yerinin sahibinin ifadesine başvurdu. K.C. ifadesinde Hakan Çengel'i en son yan dükkanda çalışan Hurşit B. ile birlikte gördüğünü söyledi.

ELLERİYLE ARKADAŞINI BOĞDU

Polis Hurşit B'yi 7 Haziran'da gözaltına aldı. 61 yaşındaki Hurşit B. Çengel ile alkol aldıklarını daha sonra kendisine küfür ettiğini ve tartışmaya başladıklarını iddia ederek onu eliyle boğup öldürdüğünü itiraf etti.

ÇEKİCİYLE CESEDİ TAŞIDI

Sabah'ın haberine göre Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çekiciye yükleyip, Büyükçekmece ilçesi Karaağaç bölgesinde bulunan bir kuyuya atarak üstünü kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini ifade etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince gösterilen kuyuda yapılan çalışmada Hakan Çengel'in cesedine ulaşıldı. Hurşit B'nin cesedi çekiciyle tanıdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekicinin olay yerinden gece vakti geçtiği görülüyor.

TUTUKLANDI

Gözaltındaki Hurşit B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.