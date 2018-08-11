Kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpeğin ayağı tamamen kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuyruğu ve ayağı bileğinden kesilmiş halde bulunan köpeğin sağ ön ayağı tamamen kesildi.

İslahiye ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde İslahiye Belediyesine ait şantiye alanındaki görevliler, kuyruğu ve sağ ön ayağı bileğinden kesilmiş halde bir köpek bulmuş, Cahide Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş tarafından yaralı köpek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülerek, tedavisine başlanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan köpeğin sağ ayağı tamamen kesildi.

"Hayvan şiddet görmüş"

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, "Köpeğin kesik ayağı ampute oldu. Ameliyatı gerçekleştiren hocalar, bu hayvanın şiddet görmesi sonucu bu hale geldiğini söylediler. Açık yaraları var, hayli bir şiddet görmüş. Artık üç bacağı ile hayatını sürdürecek" dedi.

Köpeğe yuva aranıyor

Cemal Güneş, tedavisi süren köpeğe bakacak aile arandığını belirterek, "Bu cana kucak açacak aileleri bekliyoruz. Eğer bu yavruya sıcak bir yuva bulamazsak, derneğimizin engelli hayvanların kaldığı barınakta hayatına devam edecek" diye konuştu.