Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu - Haberler
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Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu

AA / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Sarıyer Poligon Mahallesi'nde uçan çatı Çatı altında kalan araç Araç sahibi ile röportaj Sultangazi Habipler'de uçan çatılar Mahalle sakinleri ile röportaj İstanbul Boğazı üzerinde çakan şimşek Silivri'de üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanan saman balyalarının söndürülmesi İSTANBUL -...

Sarıyer Poligon Mahallesi'nde uçan çatı

Çatı altında kalan araç

Araç sahibi ile röportaj

Sultangazi Habipler'de uçan çatılar

Mahalle sakinleri ile röportaj

İstanbul Boğazı üzerinde çakan şimşek

Silivri'de üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanan saman balyalarının söndürülmesi İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu

Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu

Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu

Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu
AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri
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