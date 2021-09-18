Kuvvetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu
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Sarıyer Poligon Mahallesi'nde uçan çatı Çatı altında kalan araç Araç sahibi ile röportaj Sultangazi Habipler'de uçan çatılar Mahalle sakinleri ile röportaj İstanbul Boğazı üzerinde çakan şimşek Silivri'de üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanan saman balyalarının söndürülmesi İSTANBUL -...
Sarıyer Poligon Mahallesi'nde uçan çatı
Çatı altında kalan araç
Araç sahibi ile röportaj
Sultangazi Habipler'de uçan çatılar
Mahalle sakinleri ile röportaj
İstanbul Boğazı üzerinde çakan şimşek
Silivri'de üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanan saman balyalarının söndürülmesi İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.