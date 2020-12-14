Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi

14.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:59

Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi Konteynerlerin devrilip düşmesi HATAY - Hatay'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi

Konteynerlerin devrilip düşmesi HATAY - Hatay'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam başlayan ve giderek şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle çöp konteynerlerinin sürüklediği, bir gümrük sahasındaki konteynerlerin ise devrildiği vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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