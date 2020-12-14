Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi
14.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:59
Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi Konteynerlerin devrilip düşmesi HATAY - Hatay'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi
Konteynerlerin devrilip düşmesi HATAY - Hatay'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam başlayan ve giderek şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle çöp konteynerlerinin sürüklediği, bir gümrük sahasındaki konteynerlerin ise devrildiği vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı