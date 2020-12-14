Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri sürüklendi

Çöp konteynerinin yolda sürüklenmesi

Konteynerlerin devrilip düşmesi HATAY - Hatay'ın İskenderun İlçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün akşam başlayan ve giderek şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle çöp konteynerlerinin sürüklediği, bir gümrük sahasındaki konteynerlerin ise devrildiği vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı