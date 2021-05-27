Kuveyt Meclisi İsrail ile normalleşme cezalarının ağırlaştırılmasını prensip olarak kabul etti
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Kuveyt Meclisi İsrail ile normalleşme cezalarının ağırlaştırılmasını prensip olarak kabul etti

Kuveyt Meclisi İsrail ile normalleşme cezalarının ağırlaştırılmasını prensip olarak kabul etti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Kuveyt Meclisi, İsrail ile normalleşme ve çalışma karşıtı yasalarda daha sert cezalar uygulanmasını prensipte onayladı.

Kuveyt Meclisi, İsrail ile normalleşme ve çalışma karşıtı yasalarda daha sert cezalar uygulanmasını prensipte onayladı.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik saldırganlığını görüşmek üzere düzenlenen özel meclis oturumunda bildiri okudu.

Bildiride, İsrail ile iş yapmayı veya normalleşmeyi yasaklayan yasada cezaları sertleştirmek ve boşlukları doldurmak için değişiklik yapılmasının prensipte onaylandığı belirtildi.

Bunun, işgal altındaki Kudüs, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Filistin'deki tüm işgal suçlarının şiddetle kınanmasına ve tamamen reddedilmesine ilişkin hükümetin ve meclisin mesajı olduğu belirtilen açıklamada, meclisin Filistin halkının başkenti Kudüs olan kendi devletini kurmasını desteklediğine vurgu yapılarak, Filistin'de mücadele edenlere selam gönderildi.

Kuveyt yasalarına göre, gerçek ve tüzel kişilerin, İsrail'de ikamet eden veya İsrail'e bağlı kişi yada olan kurumlarla anlaşma yapmaları veya onun yararına çalışması yasak.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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