- Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

- Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

- Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendiWASHINGTON - ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

13.09.2019 21:56

- Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

WASHINGTON - ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile ABD'de hastaneye kaldıran 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri paylaşıldı.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını açıklamıştı. Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD'ye gitmişti. Emir Sabah'ın 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapması planlanan görüşme sağlık sorunları sebebiyle ertelenmişti.

- Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et