Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi

Kuveyt Emiri es-Sabah bir süredir ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Emir es-Sabah, Sulaibikhat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Es-Sabah'ın naaşı bugün ABD'den Kuveyt'e götürüldü. Es-Sabah, Bilal bin Rabah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi. Cenaze törenine es-Sabah'ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Kuveytli yetkilisi katıldı.

YENİ EMİR BELLİ OLDU

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yapılan Ulusal Meclis toplantısında 83 yaşındaki Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni emir'i olarak yemin etti. es-Sabah, "Kuveyt'in Anayasası ve devletin kanunlarına saygı göstermek, halkın özgürlüğüne menfaatlerini ve mallarını savunmak, ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için yemin ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR