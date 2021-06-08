Kuveyt Ekonomisi 2020 Yılında %8,9 Küçüldü
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Kuveyt Ekonomisi 2020 Yılında %8,9 Küçüldü

Kuveyt Ekonomisi 2020 Yılında %8,9 Küçüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Kuveyt İstatistik Kurumu 2020 yılı milli gelir istatistiklerini 07/06/2021 tarihinde açıklamıştır.

Kuveyt İstatistik Kurumu 2020 yılı milli gelir istatistiklerini 07/06/2021 tarihinde açıklamıştır. Buna göre, 2020 yılında Kuveyt'in gayri safi milli hasılası reel olarak %8, 9 oranında azalarak 118, 8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Küçülmenin en önemli nedenleri 2020 yılında görülen küresel salgın nedeniyle düşen petrol gelirleri ve sosyal kısıtılamaların yol açtığı harcama kayıpları olarak açıklanmıştır.

Kaynak: KUNA

Yayınlayan: Kuveyt Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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