Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
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Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor

Kocaeli Gebze'de Gençlik Merkezi Kütüphanesi'ne giden genç bir kadın iddiaya göre güvenlik görevlisi tarafından "Bir daha kütüphaneye şortla gelmemesi" konusunda uyarıldı. Gençlik Spor İl Müdürü, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Kütüphaneye giden genç kıza
11.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 yaşındaki M.U. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gebze Gençlik Merkezi kütüphanesinde giydiği şort nedeniyle sorun yaşadı.

Sözcü'ye konuşan M.U., güvenlik görevlisi tarafından "Bir daha buraya böyle gelme" diye uyarıldığını söyledi. M.U. "3-4 gündür şort giyiyordum. Bakışların değiştiğini fark etmeye başladım. Dün güvenlik görevlisi yanıma geldi. Müdür beyin talimatıyla geldiğini söyledi. 'Yanlış anlama ama böyle giyinmen hoş değil' dedi. Hatlarımın, bacaklarımın çok belli olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"BENİ KÜTÜPHANEDEN ÇIKARMADILAR SADECE UYARDILAR"

Güvenlik görevlisinin "Bizim müdür beyimiz bu tarz şeylerden rahatsız oluyor" şeklinde konuştuğunu ifade eden M.U. şunları aktardı: "Ben şort giymeye devam edeceğimi söyledim. Onlar gibi düşünmediğimi anlattım. 'Başka yerde giy. Burada olmuyor, burada giyme' dediler.'Tamam' dedim konuyu kapattım. Bugün kütüphaneye gitmedim. Yarın tekrar gideceğim. Ve yine şort giyeceğim. Bir yanlış anlaşılma söz konusu yalnız onu düzeltmek istiyorum. Beni kütüphaneden çıkarmadılar. Uyardılar. Ancak bu bile başlı başına büyük bir yanlış."

İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ İDDİALARI DOĞRULADI

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar da iddialara doğruladı ve inceleme başlatıldığını açıkladı.Cintimar, "Olayla ilgili bir inceleme başlattık. Abartıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Çocuğumuz rencide edilmemiş ve dışarı atılmamıştır. Güvenlik görevlisi bir kadın arkadaşımız kapı önünde sigara içerlerken sohbet esnasında uyarıda bulunmuş. Konuyla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapacağız" diye konuştu.

Haber Yorumları (2)
ARDA.........................: denizemi gidiyorsun kardeşim. . . . edep adap nedir bilmezmisin.
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HAMZA: Biri başörtüsü istemez öbürü şorta karışır 2020 olmuş ülke hala aynı zihniyet . . al birini vur ötekine
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