Kütüphanem Göklerde' Etkinliği

Sinop'ta Kütüphaneler Haftası kapsamında "Kütüphanem Göklerde" isimli uçurtma etkinliği yapıldı.

54. Kütüphaneler Haftası kapsamında Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve İl Göç İdaresince düzenlenen etkinlikte çocuklar bir araya gelerek uçurtma uçurdular. "Kütüphanem Göklerde" etkinliğiyle göçmen çocuklar ve Sinoplu çocuklar bir araya gelerek gönüllerince eğlendiler.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan yaptığı açıklamada, "54. Kütüphaneler Haftası nedeniyle etkinliklerimiz bugün itibari ile sona eriyor. Kitap, okuma ve kütüphane sadece belirli gün ve haftalara sıkıştırılmamalı. Kütüphane, kitap ve okuma hayatımızın merkezinde olmalıdır. Nasıl ki yemek yemek, su içmek, uyumak temel bir ihtiyaç ise, okumak da temel bir ihtiyaçtır. Okumadaki bakış açısı bu olmalıdır. Ancak bakış açısı bu olursa bilgi toplumu alma yolunda ilerleyebiliriz. Buradaki amacımız hem göçmen çocuklarına hem de kendi çocuklarımıza yönelik bir etkinlik yapmak, iki farklı kültürü yaşayan çocukların kaynaşmasını sağlamak, göçmen çocuklarımızın yalnız olmadığını onlara hissettirmek ve en önemlisi ise kütüphane ve kitaba, okumaya karşı farkındalık oluşturmaktır" dedi.

"Kütüphanem Göklerde" etkinliğine katılan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadılar. - SİNOP