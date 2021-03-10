Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi
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Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi

10.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:53
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi

Kutsi, rol aldığı TRT1'deki Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız üçüncü evlilik için evet diyen Kutsi'nin 8 yıl ilişki yaşadığı Feyza Çıpa'dan evliliğe hazır olmadığı için ayrıldığı biliniyor.

TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kutsi, kadrodaki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

İlişkilerini kapalı kapılar ardında yaşayan çiftten, beklenmedik bir hamle geldi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili, Gaziantep'te dünyaevine verdi. Çiftin yakın arkadaşlarının şahit olduğu belediye salonundaki nikahı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

ÇIPA'DAN EVLİLİĞE HAZIR OLMADIĞI İÇİN AYRILMIŞTI

Öte yandan uğruna evliliğini sonlandırıp aşk yaşadığı Feyza Çıpa'dan evliliğe hazır olmadığı için ayrılmıştı. Çıpa ise ayrılık haberini şu sözlerle paylaşmıştı:"Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."

Kutsi ve Sibel Ülker'in nikahından bir kare...

Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi
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