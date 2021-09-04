Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
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Hatay'da Kutsi rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da Kutsi rüzgarı esti Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali kapsamında Kutsi, sevenleri ile bir araya geldi.

Hatay'da Kutsi rüzgarı esti

HATAY - Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali kapsamında Kutsi, sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Hükümet konağı bahçesinde kurulan konser alanını dolduran binlerce vatandaşlar, sanatçı Kutsi'nin muhteşem performansıyla müzik ziyafeti çekti.

Burada konuşan sanatçı Kutsi: "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çile festivalinde sizinle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir kez daha Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti
Hatay'da Kutsi rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen

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