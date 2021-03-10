Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim?

10.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:33
Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol alan başarılı oyuncu, şarkıcı Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim? Kutsi Feyza Çıpa!

Bugün çoğu haberlerde Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim? soruları gündeme geldi. Konu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

KUTSİ EVLENDİ Mİ?

Bir süredir beraber olduğu ve dizi setinde tanıştığı sevgilisi ile nikah masasına oturduğu konuşuluyor. 2. sayfa'nın haberine göre, 4 aylık birlikteliği evlilik ile taçlandırdı. İkili Gaziantep'te nikah masasına oturdu.

KUTSİ KİMİNLE EVLENDİ?

Kutsi Feyza Çıpa ile ayrıldıktan sonra gönlünü Benim Adım Melek dizi setinde Sinel Ülker'de buldu. İkili 4 ay süren ilişkilerini evlilik ile taçlandırdı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Hülya Avşar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:35:58. #1.16#
title