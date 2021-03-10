Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim?

TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol alan başarılı oyuncu, şarkıcı Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim? Kutsi Feyza Çıpa!

Bugün çoğu haberlerde Kutsi evlendi mi? Kutsi kiminle evlendi? Kutsi eşi kim? soruları gündeme geldi. Konu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

KUTSİ EVLENDİ Mİ?

Bir süredir beraber olduğu ve dizi setinde tanıştığı sevgilisi ile nikah masasına oturduğu konuşuluyor. 2. sayfa'nın haberine göre, 4 aylık birlikteliği evlilik ile taçlandırdı. İkili Gaziantep'te nikah masasına oturdu.

KUTSİ KİMİNLE EVLENDİ?

Kutsi Feyza Çıpa ile ayrıldıktan sonra gönlünü Benim Adım Melek dizi setinde Sinel Ülker'de buldu. İkili 4 ay süren ilişkilerini evlilik ile taçlandırdı.