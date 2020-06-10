Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kutsal Damacana filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kutsal Damacana konusu, özeti ve Kutsal Damacana oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kutsal Damacana filminin detayları…

Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti!
10.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:08

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana konusu nedir, Kutsal Damacana oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Eyşan Özhim, Settar Tanrıöğen

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2007 Cuma

Senaryo: Ahmet Yılmaz

KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikret hayatını gemilerde tayfalık yaparak geçirmiş ve nihayet İstanbul'a yerleşmiştir. Zenginlik hayalleri kuran Fikret, yaşadığı semtte bulunan bir kilisenin rahibi olan Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilerek kilise imkânlarını kullanmaya başlar. Kilise mahzenindeki pahalı şarapları satarak yolunu bulmakta ve geceleri de gizlice girdiği Artin'in odasında kalmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:15:31. #1.14#
title