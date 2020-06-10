Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kutsal Damacana filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kutsal Damacana konusu, özeti ve Kutsal Damacana oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kutsal Damacana filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana konusu nedir, Kutsal Damacana oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana özeti gibi konuları inceliyoruz. KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Kamil Aydın Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Eyşan Özhim, Settar Tanrıöğen Tür: Komedi Yapım Yılı: 2007 Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2007 Cuma Senaryo: Ahmet Yılmaz KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR? Fikret hayatını gemilerde tayfalık yaparak geçirmiş ve nihayet İstanbul'a yerleşmiştir. Zenginlik hayalleri kuran Fikret, yaşadığı semtte bulunan bir kilisenin rahibi olan Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilerek kilise imkânlarını kullanmaya başlar. Kilise mahzenindeki pahalı şarapları satarak yolunu bulmakta ve geceleri de gizlice girdiği Artin'in odasında kalmaktadır.