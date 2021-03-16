Kutsal Damacana 2: İt Men filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kutsal Damacana 2: İt Men filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti!

16.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:32
Kutsal Damacana 2: İt Men filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kutsal Damacana 2: İt Men filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, özeti ve Kutsal Damacana 2: İt Men oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kutsal Damacana 2: İt Men filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana 2: İt Men filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana 2: İt Men filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana 2: İt Men konusu nedir, Kutsal Damacana 2: İt Men oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA 2: İT MEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.

KUTSAL DAMACANA 2: İT MEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kutsal Damacana 2: İt Men filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:35:52. #1.15#
title