Kutsal Damacana 2: İt Men filmi oyuncuları kim? Kutsal Damacana 2: İt Men konusu, oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İt Men özeti!

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KUTSAL DAMACANA 2: İT MEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.

KUTSAL DAMACANA 2: İT MEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma