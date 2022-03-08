KUTO Kadın Girişimciler Kurulu ve Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kahvaltıda buluştu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında kahvaltı düzenlendi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi yıkılmaz, TOBB Aydın İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hibeti Zeytin, Bahtiyar Çekici ve KUTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen kahvaltıda konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel; toplumsal eşitliğin önemini vurguladı ve 8 Mart Kadınlar gününü kutlayarak, organizasyonu gerçekleştiren Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu'na ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Farkındalık oluşturmak adına bugünün önemli olduğunu vurgulayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; kadınların yaşamın her alanında emekleri ve güçlü duruşlarıyla başarıyla yer aldıklarını söyledi ve tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, kahvaltıya katılan kadınlara Kadın Kooperatifi tarafından üretilen şallar hediye edildi. - AYDIN