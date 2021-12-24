Kütahya'ya Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

KÜTAHYA (İHA) - KÜTAHYA (İHA) – Yamantürk Vakfı tarafından imzalanan protokolle Hilal Kent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin Kütahya Belediyesi'ne devir teslim imza töreni gerçekleştirildi.

Güriş firması Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barut, Kütahya'ya böyle bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu imkanı kendilerine sunan herkese teşekkür etti.

"Hayırlı bir günde hayırlı bir törenle ile birlikte olunduğunu" ifade ederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Alim Işık, 2018 yılında başlayan iş birliğinin 2019 yılındaki görev değişikliği nedeniyle yeniden ele alındığını ifade etti. Başkan Işık, "Eski protokol kapsamında ki yapılacak olan rehabilitasyon merkezinde sorunlar yaşanınca, özellikle de 1453 konutlarının içinde bulunduğu Hilal Kent Mahallemizde yeni bir tesisin hem şehrimize hem de mahallemize değer katacağı düşüncesiyle, 25 Mart 2021 tarihinde protokolümüzü yeniledik. Yer tahsisini yaptık, 21 Mayıs 2021 tarihinde işe başlandı. Aradan geçen 7 aylık süre sonunda tesisin kabulünü yaptık" dedi.

"Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadı"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, "Başta Güriş ve Yamantürk Vakfı'nın tüm emeği geçenlerine, burada sosyal ve teknik katkısı olan Kütahyalı hemşehrilerime ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burayı engelli derneklerimizin engelsiz yaşam merkezi olarak bir sosyal rehabilitasyon binası şeklinde kullanmayı planlıyoruz. Ancak engelli derneklerimiz gerek ulaşım gerekse daha merkezde böyle bir tesisin kendilerine kazandırılmasının çok daha yararlı olacağı şekilde düşüncelerini bize aktardılar. Oturup konuşacağız. Eğer uygun görürlerse öncelik hakkı onların. Değil ise, kullanım ve yapım amacına uygun yeni bir organizasyonu hep birlikte kararlaştıracağız. Önemli olan bu eserin buraya kazandırılmasıydı. Biz bu esere en iyi şekilde sahip çıkacağız ve en güzel şekilde kullanacağız. Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Taban alanı 732 metrekare olan tesis 3 katlı inşa edilip, 2 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.

Tesisin 10 araçlık otoparkı ve toplantı salonu, kütüphane, teknik odalar, kafeterya, etkinlik odası, bay bayan mescit, sosyal donatılar ve sağlık odasının yer aldığı kaydedildi. - KÜTAHYA