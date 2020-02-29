Kütahya şehidinin kimliği belirlendi

29.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:11

İdlip'teki hain saldırıda şehit olanlar arasında bulunan ve kimliği yeni belirlenen Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.



Yılmaz ailesi, İdlip'te görev yapan çocuklarından bir süredir haber alamayınca Kütahya Valilliği'ne başvurup yardım istedi. Aileden alınan DNA örneklerini ilgili birimlere gönderilmesi sonucu, şehitleri arasında Uzman Çavuş Muhammet'in de olduğu belirlendi.



Yılmaz ailesinin bulunduğu Yunus Emre mahallesi Net sokakta bulunan evine, Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer giderek acılı haberi verdi. Ev bayraklarla dolatılırken, sağlık ekipleri de çevrede görev aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA