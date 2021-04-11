Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak
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Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak

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Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak

Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesinin inşaatı başladı.

Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesinin inşaatı başladı. 100 bin metrekare alana kurulacak olan 40 milyon TL bedelli millet bahçesi 400 günde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne kurulacak olan "Kütahya Millet Bahçesi" inşaatına başlandı.

Hazine arazisi üzerine kurulacak 100 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesi; içerisinde barındıracağı Millet Kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

Bin 66 metrekare alana sahip Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak millet bahçesinde, 8 bin 918 metrekare alana sahip 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak millet bahçesi 400 günde tamamlanacak. - KÜTAHYA

Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak
Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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