Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde devir teslim töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Kazım Uysal, görevi Prof. Dr. Remzi Gören'den devraldı.

Uysal'ın göreve başlaması dolayısıyla rektörlük binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Uysal, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve törene katılanlara teşekkür etti.

Katılımcı ve adil bir yönetim biçimi ile DPÜ'yü dünya üniversiteleri arasına taşımayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Bizim amacımız hür düşünen, insani değerlerle donatılmış, elinde ölçü, tartı olan bireyler yetiştirmek. Bu görev üniversitelere düşüyor." dedi.

İnsani değerlerin adalet, doğruluk ve şeffaflık olduğunu dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Yanlış yaptığımız zaman, 'hocam yanlış yapıyorsun' diyemiyorsanız eksiklik sizdedir. Dolayısıyla bu kanalları açık tutunca ilerlemenin, yükselmenin, üniversitemizi dünya üniversiteleri arasına getirmenin yolunun buradan geçtiğine inanıyorum. Herkesin katılımın sağlandığı, herkesin düşüncelerini özgürce söyleyebildiği bir ortam inşa etmek. İnşallah birinci prensibimiz bu olacaktır. Ondan sonrası zaten gelecektir."

Yönetim anlayışı olarak katılımcı bir anlayış benimseyeceklerine de vurgu yapan Uysal, "Bütün öğrencilerimiz, akademisyen arkadaşlarımız, bütün Kütahya'daki sivil toplum kuruluşları, insanımız danışmanımdır. Dolayısıyla herkes fikrini, projelerini bize rahatça sunabilecektir. Bunun yolları hep açık olacaktır." diye konuştu.

Görev süresi boyunca DPÜ ve Kütahya için gayret gösterdiğini ifade eden Gören ise Uysal'a başarılar diledi.

Kaynak: AA