Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
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Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:20
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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