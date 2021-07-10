Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında
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Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.

Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğünün belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Kara'nın iki taksi şoförü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki otobüs durağına bırakıldığını ve darbedildiği yeri tespit eden ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında
Kütahya'daki şüpheli ölümle ilgili 7 kişi gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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