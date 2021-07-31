Son dakika haber: Eski maden sahasından lavanta kokuları yükseliyor

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki eski linyit sahasından lavanta kokuları yayılıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki eski linyit sahasından lavanta kokuları yayılıyor.

Eski maden sahalarının ağaçlandırılmasını sağlayan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle bor, gümüş, manyezit ve linyit rezervi bakımından zengin olan bölgelerde yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor.

Bu kapsamda madencilik faaliyetinin ardından terk edilen alan, yetiştirilen lavantalar ile farklı bir görünüme büründü.

Kütahya-Bursa kara yolu yakınında bulunan eski maden sahasındaki lavantalardan dolayı ziyaret edilebilir hale getirerek turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin