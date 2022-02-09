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Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

AA, Alibey Aydın - Güncel
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Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'ta oğluyla yaşayan Havva Şahin'in (77), evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başında yara olduğu belirlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

AA / Alibey Aydın - Güncel

112 Acil Çağrı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Haberler

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